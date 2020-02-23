الملك يوجه بدعم صندوق الإسكان العسكري لضباط الأمن المتقاعدين

عمان- الغد- وجه جلالة الملك عبد الله الثاني ، القائد الاعلى للقوات المسلحة بدعم صندوق الاسكان العسكري لضباط الامن العام المتقاعدين ، ايمانا من جلالته بدورهم الكبير في خدمة الوطن وامنه ولما قاموا به من جهود وتضحيات اثناء فترات خدمتهم وما زالو يقدموه .

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قرر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة المباشرة بصرف مستحقات الاسكان العسكري ل 600 ضابط متقاعد تصرف بشكل عاجل واستثنائي ولمرة واحدة اعتبارا من الاول من اذار ، حيث سيتم صرف 500 قرض لضباط الامن العام المتقاعدين و50 قرض لضابط الدفاع المدني المتقاعدين و50 قرض لضباط قوات الدرك المتقاعدين .

وكما وصدرت التوجيهات الملكية السامية بانشاء ادارة خاصة تعني بشؤون متقاعدي الامن العام ، يعمل بها متقاعدي الامن العام من كافة الصنوف والتشكيلات ويديرها ضباط عامل برتية عقيد وتضم اربعة شعب ( شعبة ذوي الشهداء ، شعبة المتقاعدين ، شعبة المصابين ، شعبة الاتصال والتنسيق ).

وستعنى الادارة بالتواصل المباشر مع كافة المتقاعدين وتلمس احتياجاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم اينما كانوا ، وتوفر لمتقاعدي الامن العام والمصابين وذوي الشهداء مرجعية واحدة تمكنهم من التواصل معها بكل ما يهمهم .