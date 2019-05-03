الملك يوجه رئيس الديوان الملكي بمتابعة أحوال الأسرة التي توفى 6 من أفرادها جراء حريق منزلهم في إربد

عمان- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، بالاطمئنان على أوضاع المصابين جراء الحريق الذي نشب في منزل بمنطقة زبده فركوح بإربد، وأودى بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة.

ووجه جلالة الملك رئيس الديوان الملكي بزيارة الأسرة ومتابعة أوضاعها واحتياجاتها، والعمل على تأمين الرعاية الصحية والعلاجية المثلى للمصابين من أفرادها.

ونقل رئيس الديوان الملكي تعازي ومواساة جلالة الملك لذوي المتوفين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. -(بترا)