الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال مساء اليوم

عمان – الغد- يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني، من قصر رغدان العامر، كلمةً متلفزة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين.

واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، سيُكتفى بإقامة فعاليات مرئية، تُنقل للأردنيين عبر شاشات التلفزة المحليّة عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين.

وكانت أصدرت رئاسة التشريفات الملكية بلاغاً حول احتفال المملكةِ بعيد الاستقلال الرابع والسبعين، أعلن أن الأسرة الأردنية الواحدة، تحتفل في الخامس والعشرين من شهر أيار الحالي بعيد الاستقلال الرابع والسبعين، في ظلّ ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث أن الاحتفالات التي تقام سنويّاً بهذه المناسبة ستقتصر هذا العام على فعاليات محدودة.