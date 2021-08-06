الملك يوجه لتقديم أي إسناد لليونان في مواجهة حرائق الغابات

عمان – الغد – وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم أي إسناد لليونان في مواجهة حرائق الغابات، حسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.

وأجرى الصفدي، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل تضامن واستعداد الأردن لتقديم أي إسناد لليونان لمكافحة الحرائق.

وقال: “نأمل أن تنجح جهود السيطرة على الحرائق بأسرع وقت ممكن.”

وكتب الصفدي، عبر صفحته على تويتر، “نتضامن مع أصدقائنا في اليونان وهم يواجهون تحدي إطفاء الحرائق التي اشتعلت في عديد غابات. اتصلت بمعالي وزير الخارجية نيكوس دندياس بتوجيه من جلالة الملك لأنقل تضامننا واستعداد المملكة لتقديم أي إسناد نستطيعه”.