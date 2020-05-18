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الملك يوعز بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع آثار أزمة كورونا على الموازنة العامة

منذ 47 دقيقة

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عمان – الغد – ضمن سلسلة لقاءاته وجهوده المتواصلة في متابعة مستجدّات التعامل مع وباء كورونا، ترأّس جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم، اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدّمه وزير الصحّة حول الوضع الوبائي، والخطوات التي تتخذها الحكومة ومختلف الجهات المعنيّة للحدّ من انتشاره، والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن جلالته أكد ضرورة خضوع القادمين عبر الحدود للإجراءات الاحترازيّة الضروريّة، لمنع نقل العدوى إلى الداخل، وأهميّة إجراء دراسة شاملة لإقامة مناطق جاهزة، في الشمال والوسط والجنوب، بشكل دائم لاستقبال أيّ حالات طارئة، وتهيئة البنى التحتيّة والخدمات اللازمة لها من كهرباء ومياه وغيرها .
وأضاف العضايلة، خلال الإيجاز الصحفي اليوم الاثنين، أن جلالة الملك وأوعز إلى الحكومة بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع آثار الأزمة على الموازنة العامة واتخاذ ما يلزم لضمان انسياب الصادرات بشكل ميسر مؤكداً جلالته أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية للقطاعات الواعدة كصناعة الأدوية والموادّ الصحيّة، وزيادة صادراتها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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