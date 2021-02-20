الملك يوعز بمتابعة حالة والدة أطفال المفرق وإجراء صيانة شاملة للمنزل

المفرق- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، الأسرة التي تعرض منزلها لحريق في قرية دير ورق بمحافظة المفرق، وأودى بحياة أربعة من أطفالها وإصابة والدتهم بحروق بالغة.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الأطفال بمصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على والدتهم بالشفاء العاجل.

وقال العيسوي، خلال زيارته ولقائه والد الأطفال خالد المشاقبة، إن جلالة الملك أوعز بمتابعة الحالة الصحية لوالدة الأطفال التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الأميرة بسمة، ونقلها في حال سمحت حالتها الصحية، إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج.

وأضاف أن جلالة الملك أوعز كذلك، بإجراء صيانة شاملة لمنزل الأسرة وتأثيثه.

بترا