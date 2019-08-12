الملك يوعز بمعالجة الطفلة عروب الرويلي

عمان – بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، بنقل الطفلة عروب حسين الرويلي الى مستشفى الملكة رانيا للأطفال في مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم وعلى نفقة القوات المسلحة.

وكانت الطفلة الرويلي تعاني من ارتفاع حاد في السكر ادخلت على أثره إلى العناية الحثيثة في قسم الأطفال بمستشفى النسائية والتوليد الحكومي في المفرق.

وناشد ذوو الطفلة أمس الأحد جلالة الملك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين تقديم العلاج لها، كون الطفلة غير مؤمنة بتأمين صحي من اي جهة، وليس لهم القدرة على دفع تكاليف علاجها.

ونقلت الطفلة عروب فورا بعد تلقي المناشدة، إلى المستشفى لتقديم العناية والعلاج اللازمين لها واي مساعدة تحتاجها.

وثمن ذوو الطفلة لجلالة الملك عبدالله الثاني، مكارمه الدائمة وعطائه الموصول لأبناء الوطن وتقديمه العون والمساعدة لمن هم بحاجة لها، داعين الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ذخرا وسندا ويكلؤه بعين رعايته، وان يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة واردننا العزيز، ويديم عليه الأمن والرخاء والاستقرار.-(بترا)