الممثلة الأردنية دانا المساعيد تتصدر “الترندات” .. ما قصتها؟

إسلام البدارنة

عمان –“اقتلوني لكن لا تبرروا نحركم لي بغسلكم للعار الذي تتدعون به”، كلمات نطقت بها بكل حرقة الشابة دانا المساعيد التي تزعم أنها مهددة بالقتل.

لم تعلم الشابة دانا المساعيد أنها يمكن أن تتعرض لتهديدات بالقتل، حسب ما تزعم عبر صفحتها على “انستغرام”.

صرخت الممثلة دانا المساعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنجدةً جميع الجهات المعنية لحمايتها.

وقالت دانا باكيةً خائفةً، “لا تجعلوني الضحية القادمة، أوصلوا صوتي لكل مكان”.

دانا ذات الـ 25 ربيعاً، ممثلة أردنية الأب وكويتية الأم، تقو انها كادت أن تقفد حياتها يوما ما، وهي الآن تحت التهديدات بالقتل.

يذكر أن دانا شابة لأبوين منفصلين، عاشت بين أحضان والدتها تحت الضغوطات والتهديدات، حيث زعمت “انهم خطفوها ذات مرة، وهددوها بوالدتها، وكانت تهاتف والدتها مقابل إرسال الأموال لهم”

كما شرحت دانا عبر ستوري “الإنستغرام” قصتها، وطالبت السفارة الأردنية بإجراء اللازم، وطلبت الحماية من إمارة أبوظبي، لكونها تقطن هناك.

ونوهت المساعيد أن هدفها الوحيد بنشر قصتها، ليس الشهرة والترند، بل حمايتها من القتل.

“يكفي أن تُقتل فتاة تلو الأخرى بدمٍ بارد، وعلى يد أقرب الناس لها”، كما ما ذكرته المساعيد.

ووثقت الممثلة المساعيد كلامها، بنشر الرسائل المرسلة لها عبر صفحتها، وفيها عبارات تهديد لها وصورة عن جوازها، وموقع منزلها.

على سبيل المثال ، كانت إحدى الرسائل لدانا، “هدر دمج على إيدينا، وعارنا رح ينغسل كله بيومين” .

وسبق أن “تهديدات سابقة وصلت إلى والدتها، ثم تعرضتا للشتم على الملأ، قبل أن تتحول الشتائم إلى تهديدات بالقتل”.

بالتالي تفاعل رواد السوشال ميديا بشكل سريع، وأطلقوا هاشتاغ “#أنقذوا دانا المساعيد”، نصرةً لها ولإيصال صوتها للسلطات المسؤولة.

إثر ذلك، لبت الجهات المعنية في دولة الإمارات نداء المساعيد التي أكدت، مساء الأربعاء، أن القضية أصبحت في قضاء الإمارات.

بالإضافة إلى أن انشتر الهاشتاغ على مستوى الوطن العربي، ووصلت عدد التغريدات تحت وسم “أنقذوا دانا” إلى 47 ألف تغريدة تقريباً.

ونشرت “شهد” على موقع التدوينات توتير، صورة وكتبت عليها “أرجوكم أنقذوها ولا تجعلوا منها الضحية القادمة”.

#انقذوا_دانه_المساعيد

Help her so that she is not the next victim!!!! pic.twitter.com/A8g78k5lwO

— Shahd (@vcixx) September 9, 2021