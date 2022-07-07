الممثلة هاجر أحمد : المصريات أجمل من اللبنانيات

أحدثت الممثلة المصرية ​هاجر أحمد​ بلبلة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، وكلامها عن الجمال.

وفي التفاصيل كتبت متابعة تعليقاً لـ هاجر عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت لها: “جمالك بجد مش مصري، جمالك تركي لبناني، بجد أنت قمر”، لتردّ عليها هاجر وتظهر أنها إستفزتها، فقالت: “سافرت كثيراً حول العالم، فعرفت أن النساء المصريات من أجمل النساء، يعني أنت أجمل من التركيات واللبنانيات”.

يذكر أن هاجر أحمد تشارك حالياً في فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ومن بطولة ​محمد إمام​، ​سيد رجب​، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي و​أيتن عامر​.