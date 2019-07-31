الممثل التركي مراد يلدريم في فيلم عربي

عمان-الغد- أعلن الفنان السوري قصي خولي مشاركته في فيلم “ماكو”، ونشر البوستر الخاص به في حسابه على “انستغرام”

، لتكون المفاجأة إعلان الممثل التركي مراد يلدريم في الفيلم، وهي تأتي بعد مشاركة زميله الممثل خالد ارغتيش المعروف بشخصية السلطان سليمان في فيلم “كازبلانكا” العربي أيضاً.

ويستوحي الفيلم أحداثه من قصة حقيقية، التي تدور حول العبّارة “سالم إكسبريس” التي غرقت خلال ربع ساعة بسبب اصطدامها بحقل من العشب المرجانية خلال طريقها من السويس إلى جدّة في السعودية، وذلك خلال عهد الرئيس حسني مبارك.

ومن المتوقّع أن يُحدث الفيلم تحولا كبيرا في صناعة السينما المصرية، وتدور أحداثه تحت الماء. وسيتم عرضه في دور العرض المصرية والعربية وبعض دور العرض الأجنبية.