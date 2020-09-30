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الممثل الهندي أميتاب باتشان ينشر صورته بالكمامة من كواليس التصوير

منذ 19 دقيقة
النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان
النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان

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عمّان-الغد- شارك النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصورة جديدة له خلال عمله فى كواليس أحدث أعماله، معلقا عليها :”دعونا نرتدي القناعات .. العمل 15 ساعة”.

وذلك عقب استئناف نشاطه بعد أسابيع من إعلان تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان متابعيه وجمهوره بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بكورونا القاتل.

ونشر أميتاب باتشان صورة له من داخل أحد أماكن التصوير، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة ظهر فيها بزيادة في الوزن على عكس ما اشتهر به في أفلامه السينمائية.

وأعلن أميتاب باتشان، منذ فترة عن شفائه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وقال في تغريدته: “لقد أجريت اختبار فيروس كورونا “كوفيد 19″ والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة”.

وأكد النجم العالمى أميتاب بتشان مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى.

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जी हाँ हुज़ूर मैं काम करता हूँ, मैं तरह तरह के काम करता हूँ , मैं क़िस्म क़िस्म के काम करता हूँ कुछ काम किए थे मैंने मस्ती में कुछ किए प्रात- रात ज़बरदस्ती में ये kbc की लत लगी है, लोगों को संतुष्ट करूँ बस यही अपेक्षा Sony को शुरुआत हुई है, अभी तो दिन कुछ बाक़ी हैं स्नेह आदर प्यार मिले, तो हम आभारी हैं – ab हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो🙏🙏 (Aadaraniya kavivar Bhavani Prasad Mishra se prabhavit )

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وكتب أميتاب تشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا “لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.

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जी हाँ हुज़ूर मैं काम करता हूँ, मैं तरह तरह के काम करता हूँ , मैं क़िस्म क़िस्म के काम करता हूँ कुछ काम किए थे मैंने मस्ती में कुछ किए प्रात- रात ज़बरदस्ती में ये kbc की लत लगी है, लोगों को संतुष्ट करूँ बस यही अपेक्षा Sony को शुरुआत हुई है, अभी तो दिन कुछ बाक़ी हैं स्नेह आदर प्यार मिले, तो हम आभारी हैं – ab हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो🙏🙏 (Aadaraniya kavivar Bhavani Prasad Mishra se prabhavit )

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