“الممرضين” تؤجل الأقساط المستحقة على منتسبيها

عمان -الغد -قررت نقابة الممرضين دفع رواتب متقاعديها وموظفيها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة إن القرار يأتي شعورا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الممرضين المتقاعدين والموظفين ومنتسبي النقابة بشكل عام.

واضاف أن النقابة قررت أيضا تأجيل الأقساط المستحقة على الممرضين لصالح صناديق النقابة عن الشهر الحالي الى الشهر المقبل.

وبين ربابعة أن النقابة مستمرة من خلال الالية التي وضعتها مع البنك الاسلامي بتقديم القروض الحسنة لمنتسبيها لمساعدتهم على تجاوز الاعباء المعيشية.