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“الممرضين” تبدأ حملة للتبرع بالدم غدا في مجمع النقابات

منذ 60 دقيقة

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محمد الكيالي

عمان- طالبت نقابة الممرضين، منتسبيها للتبرع بالدم من خلال حملة “التبرع بالدم” التي ستنفذها يوم غد الاثنين بالتعاون مع بنك الدم لسد النقص في وحدات الدم المتوفرة في البنك.
وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة أن الحملة ستبدأ غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في مجمع النقابات المهنية، حيث ستتواجد محطة للتبرع تابعة لبنك الدم في مقر النقابة في الشميساني إضافة إلى أن النقابة قامت بحجز قاعة الرشيد في المجمع أيضا لغايات التبرع.
وبين ربابعة، أن الدعوة للتبرع موجهة الممرضين كونهم يتمتعون بحرية الحركة، ولكل من يستطيع التحرك والوصول إلى مجمع النقابات المهنية.
ولفت إلى أن هناك نحو 12 ألف ممرض وممرضة في العاصمة عمان وحدها، من بين 38 ألف ممرض وممرضة هم أعضاء الهيئة العامة، لافتا إلى أن الممرضين في الخدمات الطبية الملكية أو في مستشفى البشير أو في مستشفى الأمير حمزة، سيقومون بالتبرع بالدم في مراكز عملهم.

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