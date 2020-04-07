أخبار محليةالغد الاردني

“الممرضين” تجتمع لمقاضاة مدير مستشفى أساء لممرضة عبر إذاعة أردنية

منذ ساعتين

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عمان-الغد- يعقد مجلس نقابة الممرضين الأردنيين، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية “الفيديوكونفرنس” للتباحث حول آلية الرد على مدير إحدى المستشفيات الخاصة بعد تهجمه من إساءة وألفاظ نابية بحق احدى الممرضات العاملات في المستشفى، عبر مداخله له على إحدى الإذاعات الأردنية اليوم.
وكان نقيب الممرضين الأردنيين، خالد الربابعة قال إن النقابة تواصلت مع المستشار القانوني لمقاضاة مدير المستشفى ، لما بدر منه من اساءة وألفاظ نابية بحق إحدى الممرضات، مشددا انه سيتابع الأمور الحقوقية للطاقم التمريضي مع وزارة العمل.

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