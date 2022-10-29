الممرضين تحذر من إعلانات دورات تمريض غير قانونية

عمان – حذرت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، المواطنين من إعلانات عن دورات تدريبية على بعض الإجراءات الطبية بمسمى “دورة تمريض” تروج لها بعض المراكز الخاصة.

وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات لا يحق لأي شخص ممارستها دون شهادة مزاولة وأن يكون مرخصا حسب الأصول من وزارة الصحة، مبينة أن هناك أنظمة شرعت لهذه الغاية وذلك من أجل تنظيم المهنة وعدم العبث فيها من قبل البعض والذين يوهمون الأشخاص بأن من يحصل على مثل هذه الدورات يستطيع العمل بها وأن تفتح له أبواب التوظيف، وأن يحل محل الشخص الحاصل على مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

ودعت الجهات الرقابية المختصة إلى متابعة هذه الدورات وإيقافها ومنع من يروج لها والجهات الداعمة خاصة وأن غايتها ربحية فقط.

وطالبت النقابة المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الدورات، كون القائمين عليها يوهمون من يسجلون فيها بقدرتهم على القيام بالإجراءات التمريضية دون ترخيص رسمي.

وأكدت أنها ستلاحق قانونيا أي جهه تعلن أو تعقد مثل هذه الدورات حفاظا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ومنع استغلال المواطنين في مثل تلك الدورات.

وشددت النقابة على أن من يمارس أي عمل تمريضي أو طبي دون مزاولة قانونية وترخيص حسب الأصول يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

–(بترا)