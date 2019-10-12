“الممرضين” تطالب بحماية الكوادر الصحية بعد الاعتداء على ممرض في الزرقاء

عمان – قال نقيب الممرضين خالد ربابعة إن ممرضاً في مستشفى الزرقاء الحكومي تعرض لاعتداء بالضرب بآلة حادة، وعكاز حديدي من قبل مريض ومرافقيه، ما أدى إلى إصابته بجرح بطول 8 سم في ذراع الممرض، ورضوض وسحجات في مختلف أنحاء جسمه.

وأضاف في تصريح صحفي أن النقابة فوجئت بتقديم المعتدين شكوى بحق الممرض المعتدى عليه، والذي تم إدخاله لتلقي العلاج في المستشفى ووضع تحت حراسة الشرطة، وبأنه عرضة للتوقيف بشكل مخالف لطريقة التعامل مع حوادث الاعتداء.

وطالب ربابعة بمحاسبة المعتدين الذين تم تقديم الشكوى بحقهم، قبل أن يقوموا بتقديم شكوى “كيدية” بعد أن ادعى أحد المعتدين لدى المركز الأمني بانه مصاب، وتم إدخاله إلى المستشفى أيضا، كما طالب وزيري الصحة، والداخلية، ومدير الأمن العام، ووزير العدل بحماية الكوادر الصحية، وخاصة التمريضية من ظاهرة الاعتداء عليها.-(بترا)