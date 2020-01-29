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“الممرضين” تطالب بقرارات جريئة ردا على “صفقة القرن”

منذ 36 دقيقة

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عمان-الغد- دعت نقابة الممرضين للوقوف خلف القيادة الهاشمية الرافضه لصفقه القرن كونها تقوم على تصفية القضيه الفلسطينيه على حساب الاردن.
وقالت النقابة في بيان لها، ان المطلوب “رص الصفوف كالبنيان المرصوص لمواجهتها فلا تفاوض ولا تنازل عن مقدساتنا ولا شبر من فلسطين”.
وأضاف البيان أن الصفقة تنحاز بشكل كامل للكيان الصهيوني المحتل، وتلغي حقوق الشعب الفلسطيني العربي الاسلامي نهائيا، وتدعوا الى سايكس بيكو جديده بكل إستكبار وتمادي إستعماري أرعن، وتسعى لتصفية للقضية الفلسطينية والتي تعد القضية المركزية لأكثر من 2 مليار عربي ومسلم في العالم.
وطالبت النقابة الحكومة الاردنيه بتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن وأتخاذ موقف ثابت وراسخ وقوي وقرارات جريئه تستمدها من الرفض الشعبي لمثل هذه الصفقه، وذلك بإلغاء اتفاقية السلام المشؤومه وإتفاقية الغاز المشينه وطرد السفير الصهيوني ردا على هذه الصفقة.

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