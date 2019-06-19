“الممرضين” تمهل مستشفى الجامعة 14 يوماً للاستجابة لمطالب منتسبيها

محمد الكيالي

عمان- أمهلت نقابة الممرضين مستشفى الجامعة الأردنية 14 يوما قبل البدء بإجراءات تصعيدية لمطالبة إدارة المستشفى بالاستجابة لمطالب منتسبيها.

وجاء قرار النقابة بعد اجتماع جمع نقيب الممرضين خالد ربابعة بمجموعة من الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات العاملين في مستشفى الجامعة الأردنية، تم خلاله مناقشة مطالب الممرضين في المستشفى والمخاطبات التي تم ارسالها لإدارة الجامعة والمستشفى بشان تلك المطالب.

وقال ربابعة ان تلك المخاطبات لم تجد اذانا صاغية ولم يصدر عن الإدارتين أي اجراءات أو قرارات تخص هذه المطالب، بعد مرور نحو 8 أشهر على تلك المراسلات ولقاء مدير عام المستشفى.

وأضاف أن نتائج المراسلات واللقاء لم ترتقي الى المستوى المطلوب وبناء عليه فقد تم الإتفاق على امهال ادارتي الجامعة والمستشفى 14 يوماً للإستجابة لهذه المطالب قبل البدء بالإجراءات التصعيدية.

وتمنى ربابعة أن يتم الاستجابة لمطالب التمريض وان لايتم اللجوء للاجراءات التصعيدية حتى لا تتأثر العناية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وتطالب النقابة بتحسين ورفع الحوافز و المكافآت والعلاوات وتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في المستشفى، ومعادلة جميع الشهادات العلمية لمنتسبيها وصرف الاستحقاقات المالية للمعادلة.