“الممرضين”: قائمة سوداء لمستشفيات خاصة تتغول على كوادرها التمريضية

عمان- الغد- حذرت نقابة الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات من المساس بحقوق منتسبيها في بعض مستشفيات القطاع الخاص.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة بعض المستشفيات الخاصه تأخرت عن صرف رواتب كوادرها التمريضيه لمدة ثلاثة اشهر.

واضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس النقابة، أن النقابة شرعت بأعداد قائمه سوداء باسماء هذه المستشفيات و التي تكرر تغولها على الكوادر التمريضية و هضم حقوقهم.

وأشار أن النقابة قامت سابقا بمخاطبة وزارة العمل و جمعية المستشفيات الخاصة، لكن دون أن يتم التوصل الى حلول. وطالب ربابعة تلك المستشفيات بصرف مستحقات الكوادر التمريضية قبل عطلة العيد و الإلتزام الشهري بدفع الرواتب، وحذر انه في حال عدم الاستجابه باللجوء الى جميع الخيارات القانونيه بحق هذه المستشفيات.

وشدد ان النقابة لن تسمح باستمرار هذه المشكلة، وانها سوف تعمل على متابعتها بشكل دائم مع وزارة العمل و جمعية المستشفيات الخاصه لمنع تكرارها.

وأكد ربابعة أن النقابة لن تتوانى في الدفاع عن منتسبيها وتحصيل حقوقهم، وحذر من ان أي تهديد للكوادر التمريضية في تلك المستشفيات او الضغط عليها إستغلالا لحاجتهم للعمل.