“الممرضين” مطلق النار وضحاياه في المستشفى الإيطالي بالكرك ليسوا ممرضين

عمان-الغد– أكدت نقابة الممرضين أن مرتكب جريمة إطلاق النار على زملاءه في المستشفى الايطالي بالكرك ليس ممرضا.

وقالت النقابة إن نائب النقيب محمد الخرابشة قام بالتواصل مع عضو مجلس النقابة ومندوب النقابة في الكرك خالد البشابشة حيث أفاد بأن الحادث الذي حصل في إحدى المستشفيات الخاصة في محافظة الكرك لم يقم به ممرض ولم يصاب به أي من كوادر التمريض.

ودعت النقابة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار لما ينطوي عليها من إساءة إلى مهنة التمريض .

وكان أحد العاملين بمختبر طبي في حرم المستشفى الإيطالي في الكرك، أقد على إطلاق النار من مسدس على العاملين بالمختبر وعددهم 5، ما أدى إلى وفاه أحدهم وإصابة الآخرين بإصابات بالغة، وفقا لمصدر طبي بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن العامل الشاب قام بحرق المختبر وبعدها قام بحرق نفسه، فيما تواجدت قوات الأمن والدفاع المدني في الموقع للتعامل مع الحادثة.