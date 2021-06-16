“المملكة” الأكثر مشاهدة في الأردن للعام الثاني على التوالي

عمان-الغد-أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة الأبحاث الدولية والمستقلة “إبسوس الأردن Ipsos Jordan” في شهر رمضان المبارك 2021 أن قناة المملكة هي المصدر الأول للأخبار في الأردن للعام الثاني على التوالي.

وحازت قناة المملكة على ثقة المشاهدين وهي على أبواب عامها الثالث، بتحقيقها أعلى نسبة مشاهدة للأخبار والبرامج الاخبارية في الأردن.

وقدمت قناة المملكة تغطيات شاملة للأحداث المحلية والعالمية، وحصلت على إشادات عدة على تغطيتها الأخيرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. حيث واكبت القناة إعلامياً الشأن الفلسطيني في جميع نشراتها وبرامجها على مدار الساعة من خلال مراسليها في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتم التركيز من خلال الأخبار والتقارير والاستضافات على قضية أهالي القدس، وحي الشيخ جراح تحديدا قبيل العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي نقلته المملكة في تغطيات مفتوحة ومتواصلة. وفي أعقاب قصف القوات الإسرائيلية لمكاتب قناة المملكة في القطاع، تم تعزيز وجود أطقم المملكة في غزة، وإيفاد طاقم لبث حلقات خاصة من برنامج “صوت المملكة” من هناك، لنقل واقع الحياة في القطاع في أعقاب العدوان، وتسليط الضوء على الجهود الأردنية من خلال المستشفى الميداني.

وبهدف إيصال أصوات أهالي القدس وغزة إلى جمهور أوسع، قامت قناة المملكة بترجمة قصص يومية بصوت الفلسطينيين في القدس وغزة يروون فيها معاناتهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

وكان للتغطية الرقمية على قناة المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي حضور لافت في تقديم الخبر والمعلومة حيث حصدت هذه المنصات عشرات الملايين من المشاهدات محليا وعربيا وعالميا.

وشكلت القناة منذ انطلاقها إضافة نوعية للمشهد الإعلامي والاخباري المحلي والعربي من خلال تقديم محتوى اخباري متفوق يُسخر آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من غرفة أخبار متطورة وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، بالإضافة إلى التغطيات الميدانية الاستثنائية والتواجد الرقمي المتواصل والبرامج الحوارية والوثائقية المتنوعة.

قناة المملكة هي قناة خدمة عامة اخبارية، تهدف إلى تقديم خدمة إعلامية أساسها الاستقلالية والمهنية والمسؤولية والمشاركة لنيل ثقة المشاهد الأردني والعربي وتحمل رسالة الوطن.