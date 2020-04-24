المملكة المتحدة تؤكد “الالتزام” بالتوصل إلى اتفاق لما بعد بريكست برغم “اختلافات كبيرة”

لندن -أكّدت بريطانيا الجمعة أنها ستدفع من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات بانتقادات وجهها التكتل للندن على خلفية عدم إحراز تقدم.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن “المملكة المتحدة ملتزمة (بالتوصل إلى) اتفاق وفي جوهره اتفاقية التجارة الحرة”، مضيفةً أنه كانت هناك “اختلافات كبيرة في المبدأ في مجالات أخرى”. ( ا ف ب)