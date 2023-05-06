المملكة تتأثر اليوم بكتلة هوائية لطيفة ورطبة

تتأثر المملكة، اليوم السبت، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3-5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق يوم الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 20 – 10، وفي مناطق البادية 26 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الأغوار الشمالية 31 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت وخليج العقبة 32 – 20 درجة مئوية.-(بترا)