أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي

منذ 33 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تتأثر المملكة اليوم الاحد بامتداد مرتفع جوي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4 الى 5 درجات مئوية مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت، وتكون الاجواء ليلا صافية وباردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الاعتيادية مع أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد العصر هطول زخات محلية من المطر في انحاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية خفيفة السرعة.

وتصبح الاجواء الثلاثاء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 8 – 1، وفي مناطق البادية 15 – 5، وفي مناطق السهول 14 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، والأغوار الجنوبية 24 – 13، والبحر الميت 22 – 13، وخليج العقبة 21 – 13 درجة مئوية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

غزة تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

منذ 12 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الخارجية تنفي وفاة أردني بفيروس كورونا في الخارج

منذ 44 دقيقة

مخاوف تفشي “كورونا” تبددها سلامة الإجراءات والالتزام بها

منذ 10 ساعات

النفط يتكبد أكبر خسارة منذ العام 1991

منذ 10 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock