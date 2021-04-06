المملكة تتأثر بكتلة دافئة وجافة.. والحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات

عمان– تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية دافئة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 8 -10 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء لطيفة ليلاً، في معظم مناطق المملكة ومعتدلة في الاغوار والبحر والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.-(بترا)