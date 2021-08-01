المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة غدا

عمان- الغد-قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد ال خطاب، إن النماذج الحاسوبية تشير إلى أن المملكة ستتأثر اعتباراً من نهار يوم غد الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة.

وتوقع آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي 4 – 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة، بوجه عام، في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وأضاف أنه حسب تحديثات الخرائط اليوم، فإن ذروة تأثير هذه الكتلة ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في عمان حوالي 38 درجة مئوية، وأن تلامس الـ 44 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. ودعا آل خطاب المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة، حرصاً لعدم التعرض لضربات الشمس.