المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا

عمان-الغد- يستمر تأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر والمُترافق مع كتلة هوائية حارة وجافة نسبياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق يتحول إلى حار نسبي في ساعات العصر، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة في ساعات الصباح مُثيرة للغبار في العديد من المناطق، إلا أنها تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة بُعيد ساعات الظهيرة وتكون مُثيرة للغبار ولكن في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً في عموم المناطق، يميل للبرودة أثناء الليل المتأخر في بعض المناطق، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

ونهار غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب مناطق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير، ويتحول الطقس ليُصبح مائلاً للبرودة ورطباً مع ظهور بعض الغيوم المُنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.