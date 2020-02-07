المملكة تتأثر بمنخفض جوي مرافق لكتلة هوائية باردة

عمان – الغد – تتأثر المملكة بمنخفض جوي، مصنف من الدرجة الثانية، يؤثر تدريجيًا على المملكة ويترافق بكُتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، حسب موقع طقس العرب.

ووفق الموقع، فإن درجات الحرارة تنخفض، نهار اليوم، بشكل واضح، بحيث تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود ما بين 3 و5 درجات مئوية، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً، مع هطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، يصحبها تساقُط البرد في بعض المناطق.

وفيما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مع هبات قوية فوق بعض المرتفعات الجنوبية، تكون بخليج العقبة جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، في حين تعبر البلاد تدريجيا مع ساعات الليل المتأخرة، جبهة هوائية باردة، حيثُ تهطل أمطار غزيرة إن شاء الله في شمال ووسط المملكة، تترافق أحياناً مع زخات من البَرَد. كما يوجد فرصة لتساقُط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، مع ساعات الليل المتأخرة والفجر.

وحذر الموقع من خطر الانزلاق على طرقات المرتفعات الجبلية العالية بسبب توقع هُطول زخات من البَرَد، وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتوقع “طقس العرب” أن توالي درجات الحرارة، نهار غد، انخفاضها بحيث تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً، مع هطل الأمطار بغزارة في شمال ووسط المملكة، وتترافق مع تساقُط البرد، بينما يتوقع تساقُط زخات من الثلوج مؤقتاً فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، مع ساعات الفجر والصباح، بالإضافة إلى تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وفيما تكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تقارب سُرعتها 90-100 كم/ساعة، وتعمل على إثارة الغبار والعواصف الرملية في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، تكون بخليج جنوبية الى جنوبيةغربية معتدلة السرعة.

على صعيد متصل، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية الخطرة.

وأكدت ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية وتساقط الأمطار بغزارة.