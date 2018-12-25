المملكة تتأثر بمنخفض جوي مساء اليوم

عمان -الغد – تتأثر المملكة، اعتبارا من مساء اليوم، بمُنخفض جوي، تُصنف شدته من الدرجة الثانية، يتمركز سطحيا إلى الغرب من سورية ومُترافق مع كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة، حسب موقع طقس العرب الإلكتروني.

ويكون الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق، وتظهر مع ساعات الليل المتأخرة كميات متفرقة من السحُب، فيما تزداد سرعة الرياح مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة.

ونهارا، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، بحيث تُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا في معظم المناطق ولطيفة بالأغوار والعقبة.

وبينما تكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في الأجزاء الشرقية من المملكة حيث تثير الغبار والأتربة، تكون في خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة في شرق عمان: من 14 الى9، غرب عمان: من 12 الى8، إربد: من 16 الى 12، جرش: من 16 الى7، السلط: من 13 الى8، عجلون : من 14 الى10، الزرقاء: من 16 الى8، المفرق: من20 الى4، مادبا: من 15الى 8، الكرك: من 13 الى 5، الطفيلة: من 15 الى7، معان: من17 الى 3، العقبة: من 21 الى 14، البحر الميت: من19 الى 14.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة نهار غد الخميس، بحيث تُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-6 درجات مئوية.

وتعبر المملكة تدريجياً أثناء الصباح جبهة هوائية باردة، إذ يتحوّل الطقس تدريجياً ليُصبح الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال المملكة، على ان تمتد الأمطار تدريجياً لمناطق وسط المملكة بما في ذلك العاصمة، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية والمُرتفعات الجنوبية.

وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً وقد تترافق مع حدوث الرعد وتساقط زخات من البَرَد، في حين يتشكل الضباب على فترات فوق المُرتفعات الجبلية إثر عبور غيوم ملامسة لسطح الأرض.

وفيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، تكون بخليج العقبة شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

ودعا الموقع، السائقين إلى قيادة المركبات بحذر على الطرقات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وبفعل غزارة الامطار احياناً، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والأماكن المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وأكد ضرورة تثبيت الممتلكات الخاصة في الخارج بسبب توقع هبات للرياح تتجاوز حاجز 70-80 كم/ساعة في الجبال ومناطق البادية، وكذلك الانتباه من خطر الانزلاق على طُرق المُرتفعات الجبلية العالية نتيجة بعض زخات البَرَد المُحتملة.