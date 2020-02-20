المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الأولى الجمعة والسبت

عمان– يُتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارًا من مساء غدا الجمعة بمنخفض جوي من الدرجة الأولى الأضعف وفقًا لتصنيف طقس العرب لقياس شدة المنخفضات الجوية، بحسب موقع طقس العرب، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة من تركيا صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

متى يبدأ تأثير المنخفض على المملكة؟

أفاد الموقع بأنه يُتوقع أن تعبر الجبهة الباردة المراققة للمنخفض، منتصف ليل الجمعة /السبت، حيث تترافق بهطول متفاوت الشدة من المطر على شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية الجنوبية، تترافق الهطولات المطرية بتساقط زخات من البَرَد وتشكل الضباب فوق المرتفعات.

وأضاف أنه تتميز هذه الجبهة بأنها ستعبر سريعًا، ويتراجع تأثيرها صباح السبت، ولكن تستمر الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال ووسط المملكة، بمشيئة الله، مع استمرار تشكّل الضباب على المرتفعات وهبوب رياح غربية نشطة السرعة قد تصل سرعة هباتها 70 كم/ الساعة