المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية غدا

قال موقع طقس العرب إنه يتوقع أن يكون الطقس هذه الليلة بارداً بوجهٍ عام، وتكون الرياح خفيفة و ُمتقلبة الاتجاه.

وأضاف أن خلال نهار يوم غد الأربعاء تتأثر المملكة تدريجياً بُمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية و يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص و ُمرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو كافة، بحيث تُعاود درجات الحرارة للانخفاض و تُصبح أبرد من ُمعدلاتها الُمعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً و يزداد برودة مع مرور النهار، و تتكاثر تدريجيا كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة و تتهيأ الفرصة بعد العصر لهطول الأمطار و الَبَرد بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.