المملكة تتأثر بمنخفض جوي نهارا وجبهة هوائية باردة ليلا

عمان – الغد – تتأثر المملكة، نهار اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة (متوسط إلى عالي الفعالية)، يعمل على هبوب رياح نشطة مع هبات قوية مثيرة للغبار، كما تتأثر، ليلا، بجبهة هوائية باردة مُحملة بالأمطار الغزيرة تعبر شمال المملكة تدريجيا، حسب موقع طقس العرب.

وقال الموقع إنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهارا، بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2 و4 درجات مئوية.

ويكون الطقس باردا مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة تُصحب بهبّات قويّة تُقارب سرعتها ما بين 70 و80 كيلومتر / ساعة، وتعمل على إثارة الغبار في أجزاء مُختلفة من المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطل زخات من الأمطار في شمال المملكة مع ساعات أواخر النهار.

أما ليلا، فيكون الطقس باردا وعاصفا ومغبرا في مختلف المناطق، حيثُ تهب رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية تُقارب سرعتها 70-80 كم/ساعة، وأكثر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.

وتعبر المناطق الشمالية من المملكة تدريجيا مع ساعات الليل جبهة هوائية باردة مُحملة بالأمطار الغزيرة، يصحبها الرعد وتساقُط البرد محليا في تلك المناطق، وتمتد الأمطار أحيانا لأجزاء من المنطقة الوسطى. بينما يُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة.

وحذر الموقع من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بأجزاء من شمال المملكة بسبب غزارة الأمطار أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 و12 درجة مئوية، وبالمناطق الشمالية من 7 إلى 12،

وفي المناطق الجنوبية ما بين 5 و12، وبخليج العقبة من 12 إلى 20 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن توالي درجات الحرارة، نهار غد الخميس، انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود ما بين 4 و6 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس باردا وغائما وعاصفا ومُغبرا في أجزاء مُختلفة من المملكة مع هبوب رياح قوية تُقارب سُرعة هبّاتها 80-90 كم/ساعة أحيانًا.

وفيما تهطل بعض الأمطار مع ساعات الصباح الباكر بأجزاء من شمال ووسط المملكة، تكون الرياح بخليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع، من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول.

كما دعت إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وتوخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية، وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على أسطح المنازل كألواح الزينكو والصحون اللاقطة وأغطية الخزانات.

بدورها، دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة طارئة في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة،

من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالوزارة والمحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

وأكدت، في بيان صحفي أمس، جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث تنتشر فرقها في الميدان في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

من ناحيتها، دعت سلطة وادي الأردن، المواطنين والمزارعين للتأهب لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة، واتخاذ اجراءات حماية لممتلكاتهم وارواحهم.

ودعا أمينها العام علي الكوز، المواطنين والمزارعين إلى عدم الاقتراب من المجاري المائية والاودية والسيول، والابتعاد عن المنشآت المائية والسدود وقنوات الري.

وقال إن “السلطة ستنشر كوادرها في هذه المناطق، للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، والتواصل الدائم مع مركز العمليات والسيطرة في مركزي وزارة المياه والري وإدارة الازمات، موضحا أن مديريات السلطة ستكون متأهبة بفرقها لهذا المنخفض، وستستحدث غرف عمليات على مدار الساعة.