المملكة تتأثر بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ

عمان- الغد- تتأثر المملكة، اليوم، بمنخفض جوي (من الدرجة الثالثة) يؤثر تدريجيا على المملكة، مصحوب بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة وقطبية المنشأ، حسب موقع “طقس العرب”.

وأفاد الموقع بأن درجات الحرارة تنخفض، نهار اليوم، بشكل إضافي، لتصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 5 و7 درجات مئوية؛ حيث يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، ويحتمل مع ساعات الصباح هطول زخات ثلجية محلية ومتفرقة لوقت محدود فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على ألف متر عن سطح البحر.

وتوقع هطول الأمطار تدريجيا أثناء النهار في المناطق الشمالية ومن ثم الوسطى، تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع زخات من البرَد فوق المرتفعات الجبلبة.

وفيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية، تكون بخليج العقبة جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

أما ليلا، فيكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، مع هطول الأمطار على عموم المناطق الشمالية والوسطى؛ حيث تكون غزيرة على فترات متقاربة، ومصحوبة بزخات البرَد.

ويحتمل هطول زخات من الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، في حين يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق عموم المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً.

وبينما أوصى الموقع بضرورة استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن، وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بفعل الأتربة والغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات الجبلية العالية بفعل تساقط زخات البرد أو الزخات الثلجية مع ساعات الصباح الباكر.

كما حذر من احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في أجزاء من شمال ووسط المملكة بفعل غزارة الأمطار في ساعات ما بعد العصر والمساء.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 4 و6 درجات مئوية، إربد: من 6 إلى 8، جرش: من 6 إلى 7،

السلط والمفرق: من 5 إلى 8، عجلون: من 4 إلى 6، الزرقاء: من 7 إلى 9، مادبا: من 5 إلى 9، الكرك والطفيلة: من 2 إلى معان: من 3 إلى 7، العقبة: من 12 إلى 18، البحر الميت: من 12 إلى 16.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد، أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 6 و8 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة وضبابيا فوق المرتفعات الجبلية، مع هطول الأمطار بغزارة في شمال ووسط المملكة، وتكون مترافقة بالرعد وزخات البرَد على فترات.

كما توقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية مع ساعات المساء التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر، وقمم مرتفعات المنطقة الشمالية أثناء النهار.

وبينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.