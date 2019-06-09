المملكة تحتفل بـ”عشرينية الخير والإنجاز” الملكية.. وأيام العز الوطنية

محافظات-الغد– احتفلت المملكة في المحافظات كافة أمس، بـ”عشرينية الخير والإنجاز” الملكية.. وأيام العز الوطنية، وشارك فيها عشرات آلاف المواطنين، مبتهجين بعيد الجلوس الملكي العشرين، ومتغنين بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الاستقلال الـ73.

وشهدت المحافظات كرنفالات احتفالية ومسيرات في الشوارع لاحياء هذه المناسبات بعنوان وتستمر المسيرة، إلى جانب عروض طيران سلاح الجو التي عمت سماء المحافظات، والفرق الموسيقية وغيرها من مظاهر الاحتفال.

في عمان؛ شهد المدرج الروماني احتفالا كبيرا حضره أمين عمان وألقى خلاله كلمة تحدثت عن إنجازات الـ20 عاما، ومسيرة البناء الهاشمية في المملكة، إلى جانب حدائق الحسين.

واشتملت الاحتفالات العمانية، على عروض لموسيقات القوات المسلحة، كما قدم الفنانان حسين السلمان وسعد أبو تايه ويحيى الصويص أغاني وطنية، واستعراضات جوية نفذها سلاح الجو الملكي.

وفي إربد، شهدت مدينة الحسن الرياضية، حشودا من المواطنين، للاحتفال بهذه المناسبة، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري والصناعة والتجارة طارق الحموري والشباب محمد أبو رمان.

وتضمن الاحتفال، عروضا عسكرية وأغاني قدمها الفنانان حسين السلمان وعيسى الصقار وفقرة دبكة شعبية قدمتها فرقة الرمثا بالإضافة لفقرة شعرية وفقرات شبابية لمبادرات قدمها عبدالله بني هاني وفادي مقدادي. وفي نهاية الاحتفال اطلقت الألعاب النارية.

في السلط؛ حضرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي كامل الداود إلى جانب حشد من المواطنين، الاحتفالات في ساحة العين وسط المدينة.

مواطنون يشاركون في الاحتفال بعيد الجلوس الملكي الـ20 أمس بعمان



واشتمل الاحتفال الذي شاركت فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية ومؤسسات المجتمع المدني، على فقرات تنوعت بين الغناء والموسيقى والعروض الفنية والخطابات، وقدمت فرق شابات السلط وكشافة مار جريس/ نادي شباب الفحيص والساحل للفنون الشعبية والشونة الجنوبية وموسيقات القوات المسلحة عروضا فنية بهذه المناسبات.

العقبة أيضا، احتفلت بهذه المناسبات برعاية وزير الأوقاف الإسلامية عبد الفتاح أبو البصل ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وجموع كبيرة من المواطنين.

واشتمل الاحتفال الذي اقيم في ساحة نادي الأمير راشد وشاركت فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية على فقرات متنوعة واغان وقصائد وطنية وقصص نجاح.

وفي الكرك، كان الاحتفال محتشدا بالجماهير، ورعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة موسى المعايطة، وجمع غفير من المواطنين، وتضمن الحفل الذي نظم في ساحه قلعة الكرك فقرات فنية وغنائية وقصائد شعرية بالمناسبة.

وشهدت معان احتفالات كبيرة في أجواء تسودها البهجة، إذ أطلقت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة واسعة من المواطنين، مسيرة كرنفالية حاشدة من أمام ميدان سليمان عرار، مرورا بالشوارع الرئيسة، وصولا لموقع الاحتفال في حديقة المدينة طريق أذرح.

طائرات سلاح الجو تحلق في سماء عمان في كرنفال احتفالي بعيد الجلوس- (تصوير: ساهر قدارة)



وشارك في المسيرة عشرات المركبات المزينة بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني، بمصاحبة الأغاني الوطنية، وعلت أصوات المشاركين بالدعاء لجلالة الملك والوطن ، معبرين عن ولائهم وحبهم لجلالته والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، ومستشرفين به حاضرهم المجيد ومستقبلهم البهيج.

وتقدم المسيرة محافظ معان أحمد العموش وموسيقات القوات المسلحة والأمن العام وسيارات كرنفالية وهجانة وفرسان وبمشاركة فعاليات رسمية وشبابية في المحافظة.

واختتم الاحتفال الذي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، على مشاركات وفقرات فنية غنائية قدمتها عدد من الفرق الفلكلورية الشعبية الوطنية وقصائد شعرية، إضافة الى عرض قصص نجاح لمجموعة من الشبان، إلى جانب تقديم عروض جوية لسلاح الجو في سماء المدينة.

جرش قدمت احتفالاتها هي الأخرى، بحضور وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، في الساحة الهاشمية بالمدينة، متضمنة قصائد شعرية، وعروضا لموسيقات الدفاع المدني وفقرات فنية فلكورية لمركز شباب كفرخل وأغاني شعبية قدمها الفنان ماجد زريقات.

كما اشتمل على عرض لقصتي نجاح لشاب وشابة من ابناء المحافظة، وجالت طائرات سلاح الجو في سماء المدينة.

كما احتفلت المفرق أمس في مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي بهذه المناسبة برعاية وزير الاشغال العامة فلاح العموش واعداد غفيرة من أبناء المحافظة، وتحدث العموش للمواطنين مشيرا للإنجازات الكبيرة في كافة القطاعات التي تمت في عهد جلالته، وما بزغ فيها من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

شبان يتابعون طائرة هليوكبتر في سماء عمان خلال الاحتفال بعيد الجلوس



واشتمل الاحتفال الذي بدأ بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم؛ على فقرات لموسيقات قوات الدرك ومركز شباب المفرق، وفقرة عرس الشهيد لطالبات مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين، وفقرة سامر لفرقة البادية الشمالية للفنون وفقرة شعرية، وعرض لفرقة المفرق للفنون والتراث وقصص نجاح شبابية ووصلة غنائية لفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية .

وكانت سماء المفرق قد شهدت عرضا لطائرات نسور سلاح الجو، تزامنت مع بدء فعاليات المهرجان.

في الطفيلة؛ بدأت فعاليات الاحتفال في ملعب المجمع الرياضي بمنطقة صويميع، بحضور حشد كبير من أبناء الطفيلة من مختلف مناطق المحافظة. وتضمن الاحتفال الذي رعاه وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة، عرضاً للمنجزات التي تحققت على مختلف المستويات وفقرات شعرية وفلكلورية لفرقة جبال الطفيلة، واخرى لفرقة الهنداوي.

كما تخلل الاحتفال عرضا جويا في سماء الطفيلة نفذته طائرات سلاح الجو، إلى جانب عروضات موسيقية قدمتها موسيقات قوات الدرك وفرقة سامر الحسا للفلكور والتراث الشعبي.