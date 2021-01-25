المملكة تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه الرياض

عمّان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق الحوثيين صاروخ باتجاه مدينة الرياض واستهداف مناطق مدنية حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قبل الحوثيين ورفض المملكة المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وجدد الفايز التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وفي كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق.

كما جدد التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

واشاد الفايز بقدرات الدفعات الجوية السعودية ونجاحاتها في التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة.