المملكة تشهد حالة عدم استقرار جوي الاربعاء المقبل

عمان– قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، ان التحليلات للنماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية تشير الى تأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تصحبها هطولات مطرية غزيرة.

واوضح المومني اليوم الاثنين، ان الفرصة تكون مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، حيث يتوقع خلال ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات المطرية في المناطق الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

واضاف، ان المملكة ستبقى يوم الخميس تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث ستكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وحذر المومني، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي ستشهد هطولات مطرية وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

(بترا)