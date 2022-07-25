المملكة على موعد مع كتلة حارة

تكون الأجواء اليوم الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية حارة حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات السنوية الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 30، وفي مرتفعات الشراة 16 – 32، وفي مناطق البادية 23 – 38، وفي مناطق السهول 22 – 34، وفي الأغوار الشمالية 26 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.

–(بترا)