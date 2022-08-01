المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة

تكون الأجواء اليوم الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الأربعاء، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل تدريجي، حيث تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 31، وفي مرتفعات الشراة 19 – 30، وفي مناطق البادية 24 – 39، وفي مناطق السهول 24 – 33، وفي الأغوار الشمالية 24 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 41، وفي البحر الميت 28 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.-(بترا)