المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر الخميس

عمان– توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، حيث تكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وقالت دائرة الأرصاد إن المملكة ستتأثر تدريجياً مع ساعات ظهر يوم الخميس المقبل بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، بحيث تسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الأمطار على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.-(بترا)