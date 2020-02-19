“المنابين الضريبيين” تعقد دورة تدريبية

عمان – عقدت جمعية المنابين الضريبيين الأردنية دورة تدريبية في قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 المعدل للقانون رقم (34) لسنة 2014 والذي بدئ العمل به اعتبارا من 2019/1/1 في قاعة فندق توليدو بعمان بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية وباقي المشاركين من خارج الهيئة العامة للجمعية تحقيقا لأحد أهداف الجمعية وهو نشر الوعي والثقافة الضريبية بين أعضاء الجمعية بشكل خاص وأعضاء المجتمع المحلي بشكل عام.

وقد حاضر بالدورة التي استمرت لمدة يومين بعدد ساعات تدريبية (6) ساعات عطوفة الخبير الضريبي وصفي الطراونة مدير مديرية كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذي قام باعداد مادة علمية غنية بالتنوع الضريبي وقدمها لإدارة الجمعية والمشاركين بالدورة من باب نشر العلم والمعرفة.

وفي نهاية الدورة شكر رئيس هيئة الادارة للجمعية الأستاذ “محمدإحسان” مؤمن بإسمه وبإسم جميع اعضاء الهيئتين الإدارية والعامة للجمعية والمشاركين بالدورة الأستاذ وصفي الطراونة على المعلومات القيمة والمفيدة التي اعطيت بهذه الدورة والاجابة على جميع أسئلة الحضور.