“المنارة” يحتفل بالعديد من النشاطات مع موظفيه والمجتمع المحلي



عمّان – انطلاقاً من مسؤوليته تجاه أفراد المجتمع وحرصه على التواصل المستمر مع المجتمع و موظفيه في شتى المناسبات، أقام فندق المنارة من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة العديد من الفعاليات طيلة شهر رمضان المبارك.

وقد استهل فندق المنارة فعاليات الشهر الفضيل من خلال عمل خيري استضاف فيه أكثر من مائة يتيم، حيث قام باستقبالهم فريق عمل الفندق، وشاركوا بتنظيم مأدبة الإفطار وحفل توزيع الهدايا وملابس العيد. وقد جاء هذا العمل ضمن شراكة الفندق مع مبادرة “بصمة شباب الخير” الساعية لدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وإظهار الدعم والمشاعر الطيبة لهم.

كما شارك أيضاً فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة، ضمن المبادرة السنوية التي تقيمها “مجموعة ماريوت الدولية” دعماً لسائقي سيارات الأجرة، والتي تشارك فيها معظم الفنادق التابعة لمجموعة الماريوت في المنطقة، حيث اشتملت المبادرة على توزيع وجبات إفطار مجانية على جميع السائقين ممن مروا بسياراتهم أمام المدخل الرئيسي لأي من الفنادق المشاركة خلال ساعة الإفطار. وقد حصلت هذه المبادرة على الدعم والتقدير من كافة الفنادق والمجتمع المحلي وسلطات النقل.

ومن الجدير بالذكر بأن فندق المنارة قد احتفل أيضاً مع موظفيه من كافة الأقسام في الفندق، من خلال إقامة حفل مأدبة إفطار ، كخطوة منه لإظهار مشاعر التقدير والشكر لجهودهم التي يبذلونها خلال عملهم، وتوطيد أواصر المحبة فيما بين جميع أعضاء الفريق.

وتعليقاً على جميع فعاليات الشهر الكريم، عبّر بيدرو رودريغيز، مدير فندق المنارة قائلاً: “لقد غمرتنا السعادة لرؤية الروح التي يتمتع بها فريقنا والتي ظهرت بوضوح خلال فعاليات شهر رمضان، فقد رأينا شغفهم في العمل التطوعي وخدمة المجتمع في مبادرة توزيع وجبات الإفطار لسائقي سيارات الأجرة، والمشاركة بفعالية العيد للأيتام والفقراء. كما نشعر بالفخر لكوننا لا نفوت فرصة نشكر فيها موظفينا، ونمد يد العون لمجتمعنا المحيط”.