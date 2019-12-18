“المنارة” يحصد التصنيف الأعلى “ديلوكس” في العقبة

العقبة – صنفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” أحد مرافق مشروع سرايا العقبة – المطور من قبل شركة إيجل هيلز “الأردن” – ضمن فئة فنادق الخمس نجوم “ديلوكس”، وذلك بعد إجراء عمليات الكشف الحسي ومعاينة كافة المرافق والخدمات من قبل لجنة تصنيف المنشآت السياحية المشتركة بين سلطة منطقة العقبة ووزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية، والتي تضمنت موقع الفندق والمسافة التي تفصله عن وسط المدينة بالإضافة إلى التصميم المستوحى من الأردن وتراثه العريق عدا عن الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق ومنها خدمة الخادم الشخصي (البتلر) وخدمات الاستعلامات (الكونسيرج) المتوفرة مثل التنقل واستئجار السيارات والحجز لزيارة المواقع السياحية والرحلات والمتاحف وتنظيم جداول الأعمال.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليضاف إلى سلسلة االإنجازات التي حصدها فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” والتي شملت جائزة “البناء والتصميم للفنادق الجديدة” وجائزة “أفضل بناء وتصميم” على المستوى المحلي والإقليمي. ويعتبر الفندق ملاذاً يجمع بين التصميم الأخّاذ الذي يعكس التراث الأردني الأصيل وتاريخ مدينة العقبة، مانحاً إياه طابعاً فريداً من نوعه في قطاع الضيافة في العقبة من خلال ما يوفره من تجربة الإقامة الفاخرة للزوار.

وبهذه المناسبة، علق “عبدالله الفريحات” المدير التنفيذي لشركة إيجل هيلز الأردن قائلاً: “كلنا فخر بهذا الإنجاز الكبير الذي أتى حصاداً لجهود متواصلة لإيجل هيلز وعمل احترافي وفق أعلى المعايير العالمية.” وأضاف: ” نفتخر بمشاريعنا المنجزة الحائزة على تصنيف وجوائز عالمية، والتي تم تطويرها وفقاً لرؤية مستقبلية محددة وسيكون هذا التصنيف حافزاً جديداً لنا وأساساً ثابتاً ننطلق من خلاله إلى المزيد من التقدم والازدهار”.