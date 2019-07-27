“المنارة” يطرح عروضا مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

العقبة- ضمن استعداداته الخاصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يقدم فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة عروضاً مغرية للراغبين بقضاء عطلة عيد الأضحى ما بين 9 إلى 17 آب، ليحظوا بفرصة مميزة للاستمتاع بقضاء عطلة عيد لا مثيل لها، بعيداً عن أجواء المدينة.

وقد أطلق فندق المنارة هذه العروض خصيصاً للراغبين بقضاء عطلة عيد مميزة على ضفاف البحر الأحمر، حرصاً منه على توفير أجواء رائعة تبقى في الذاكرة وخلق ذكريات لا تنسى، ولهذا فإن العرض لا يقتصر على الإقامة الفاخرة ووجبة الإفطار وحسب، بل ويشمل أيضاً جلسات تدليك واسترخاء مجانيّة ليقيم النزلاء في أجواء تتضمن أفضل عناية وليقضوا وقتاً مليئاً بالراحة والهدوء.

ومن الجدير بالذكر أن الفندق سيقدم للنزلاء تجربة طعام وشراب ممتعة في مطاعم فندق المنارة، وبالأخص بوفيه عشاء فاخر في مطعم “طيبة المنارة” والذي يمنح مع كل حجز ثنائي للأزواج حجوزات مجانية لطفلين دون سن الثانية عشرة. فضلاً عن أن فندق المنارة قد قام بتحضير برنامج مليء بالفعاليات والنشاطات المناسبة للأطفال والكبار على حد سواء، ليقضوا أوقاتا ممتعة وهادئة طيلة فترة العيد. حيث ستقام أنشطة للأطفال مثل الرسم على الوجوه وغيرها الكثير للاستمتاع تحت أشعة الشمس. أما أنشطة البالغين فتتضمن كرة الطائرة على الشاطئ، والرياضات المائية، وأماكن مخصصة للشواء، على أنغام الموسيقى الممتعة وضمن الأجواء الصيفية المميزة.

وقد بادرت إدارة الفندق بتمديد فترة مغادرة النزلاء للغرف حتى الساعة الثالثة ظهرا، طيلة أيام العيد، وذلك حسب الحجوزات المتوفرة عند المغادرة، حرصا منه على منح الفرصة للنزلاء للاستمتاع بعطلة العيد على أكمل وجه ولأطول فترة ممكنة. ومن الجدير بالذكر أن أسعار عيد الأضحى تبدأ من 190 دينارا أردنيا، حيث يمكن للجميع حجز الغرف الآن عبر الإنترنت عن طريق استخدام الرمز الخاص وهو “LPR”.