“المنارة” يقدم تقنية تسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف النقال

عمان- كخطوة منه لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر، أعلن فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة عن تقديمه تقنية تسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف النقال، ليكون أول فندق بين فنادق العقبة كافة بتقديم هذه الخدمة المميزة وضمها إلى باقة خدماته؛ حيث تسمح هذه الخدمة المتاحة عبر تطبيق “ماريوت بونفوي” لنزلاء الفندق بإتمام إجراءات الحجوزات من خلال هواتفهم النقالة، بطريقة سلسة وفي غاية السهولة.

تعد هذه الخدمة المبتكرة فرصةً رائعة للنزلاء لعيش تجربة سهلة ومثالية وموفرة للوقت والجهد؛ حيث بإمكانهم الدخول لحجوزاتهم في الفندق وتعديلها والإضافة إليها، بالإضافة إلى تسجيل الوصول قبل يومين من تاريخ الحجز، واختيار وقت الوصول المتوقع، واستلام إشعار التنبيه بجاهزية الغرفة من قبل الفندق، كما ويمكن تسجيل المغادرة أيضاً عبر الهاتف النقال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة لم تأتِ لتعزز تجربة الوصول والمغادرة فحسب، بل إنها أيضاً تمكّن مستخدمي تطبيق “ماريوت بونفوي” من التفاعل المباشر مع فريق الفندق لتسجيل ملاحظاتهم وطلباتهم عبر خدمة المحادثة المتاحة في التطبيق في أي وقت كان، والتي يتم استخدامها حالياً في أكثر من 6500 فندق من مجموعة ماريوت الدولية في جميع أنحاء العالم، كما بإمكان ضيوف الفندق الآن، طلب خدمات إضافية خلال فترة إقامتهم، سواء كانت تتعلق بالمستلزمات الإضافية مثل؛ المناشف ومستلزمات النظافة الشخصية، أو حتى طلب معرفة أوقات خدمة التنقل التي يوفرها الفندق، أو نادي اللياقة، أو خدمة تنظيف الغرف، انتهاء بخدمة المساعدة بالأمتعة؛ حيث يمكن الاستفسار عنها جميعها من خلال خدمة المحادثة المتاحة عبر التطبيق.