“المناصير” تحصل على الدرع الذهبي و المركز الأول لأفضل زيت زيتون

عمان-الغد- حصلت الشركة الأردنية الحديثة للصناعات الغذائية معصرة المناصير، بالحصول على الدرع الذهبي و المركز الأول على مستوى المملكة لأفضل زيت زيتون بكر الممتاز للموسم 2020/2021.

جاء ذلك تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي المعظمة، في مسابقة جامعة البلقاء التطبيقية، والتي نظمتها كلية الزراعة التكنولوجية بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر والزيتون الأردنية، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون.

و نيابة عن مدير عام الشركة السيد زيدان المناصير تم استلام الدرع الذهبي من قبل المدير المالي السيد محمد الجماعين.

وقالت الشركة الأردنية، “نسعى لنكون الرائدون و المتميزون دائماً في زيت الزيتون البكرالممتاز، تميزنا ليس الا دليلاً على الجهود المبذوله والمستمرة، وإننا بدعمكم و ثقتكم بنا سوف نحقق المزيد للوصول لأعلى مستويات التقدم و الرقي.