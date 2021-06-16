المناصير تسلم الرابح السادس لسيارة Nissan Kicks

عمان – تم أمس بمحطة المناصير كوريدور عبدون تسليم الرابح السادس والأخير ضمن حملة ” 6 سيارات لـ6 رابحين” سيارة نيسان Kicks مجمركة ومرخصة بحضور كوكبة من ممثلي المواقع الأخبارية والرسمية ومن خلال تغطية إعلامية من تلفزيون رؤيا وعلى الهوا مباشرة مع راديو نشامى والاعلامي هيثم الوكيل ببرنامج دق سلف.

وقام المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير بتسليم الرابح السادس السيد خليل محمد الخلايلة مفاتيح سيارة Nissan Kicks مجمركة ومرخصة والتي تم السحب عليها الاسبوع الماضي على الأرقام المتسلسلة لبطاقات أبشر الفعالة للعملاء، حيث ان كل بطاقة تحمل رقما متسلسلا من 19 خانة مطبوعا أسفل البطاقة ويستخدم لإجراء السحوبات عليه.

نذكر انه يجب على العميل استخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير اوالمحطات التابعة لها ليتم تجميع النقاط عليها، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير، فقط يجب تفعيل البطاقة قبل استخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo واتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.

وصرح المدير العام للشركة المهندس ياسر المناصير أمام الجمهور والاعلام “بأننا مستمرون معكم ببرنامج الولاء أبشر وتابعونا لمعرفة مفاجآت أبشر القريبة القادمة”.

وأوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري بأن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياته من المحروقات بالمحطات واستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصوله على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق محطات المناصير، وأكد على الاستمرار باستخدام بطاقة أبشر وأن هناك العديد من الهدايا والجوائز بانتظاركم.