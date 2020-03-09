“المناصير” للزيوت والمحروقات تطلق مبادرة لتنظيف محيط مطل كوريدور عبدون

عمان-انطلاقا من مسؤولية الشركة الاجتماعية وجزء من مبادراتها الرائدة في توفير بيئة نظيفة في الأردن، وتجسيدا لدور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية البيئية المستدامة، نظمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات حملة نظافة شاملة لمنطقة المطل على كوريدور عبدون – ميدان الأمير حسين بن عبد الله الثاني- وذلك بحضور ومشاركة متطوعين من موظفي الإدارة في الشركة. وأشاد المدير العام المهندس ياسر المناصير عن الأثر الذي يمكن لمؤسسات وشركات القطاع الخاص أن تحدثه إذا ركزت جهودها المجتمعية على البيئة والممارسات الصديقة بها. وأضاف المناصير إلى الدور الذي اتخذته الشركة على عاتقها محليا من أجل المحافظة على البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال توفير منتجات عالمية عالية الجودة وصديقة للبيئة وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات لمجتمع أفضل يعيش فيه الأفراد. وقال منسق المبادرة الدكتور رامز خوري نائب المدير العام: الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها – والتي ستعيش فيها الأجيال القادمة- هي إحدى قيمنا التي نعمل كفريق لتحقيقها. سعدنا اليوم بتنفيذ هذه المبادرة الرائعة، وهي حافز لنا لنواصل المشاركة وتنظيم مثل هذه المبادرات التي تحدث أثرا إيجابيا طويل المدى على المشاركين والمتطوعين فيها.

يذكر أن لدى شركة المناصير للزيوت والمحروقات مشاركات بارزة في مجال الحفاظ على البيئة كإطلاق مشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وهي من أول محطة وقود تعمل بالطاقة الشمسية بالأردن، ونشر وتركيب أول وحدات شحن المركبات الكهربائية ولديها الآن ما يزيد على 15 وحدة شحن منتشرة بالمملكة، ومبادرة مكافحة رمي النفايات وإلقائها من نوافذ المركبات بالتعاون مع مديرية التوجيه المعنوي بمديرية الأمن العام ، ومبادرة استبدال الاكياس البلاسيكية بالورقية ، والمساهمة بمباردة تنظيف شواطئ العقبة، العديد من حملات التوعية والتثقيف الشبابي بالمدارس والجامعات الأردنية ، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات سواء الحكومية والغير حكومية ، ووزارة البيئة وجمعية البيئة الاردنية.