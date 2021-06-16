المناصير يسلم الرابح السادس سيارة Nissan Kicks (صور)

عمان – الغد- قام المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير بتسليم الرابح السادس السيد خليل محمد الخلايلة مفاتيح سيارة Nissan Kicks مجمركة ومرخصة والتي تم السحب عليها الاسبوع الماضي على الأرقام المتسلسلة لبطاقات أبشر الفعالة للعملاء، حيث ان كل بطاقة تحمل رقم متسلسل من 19 خانة مطبوع أسفل البطاقة ويستخدم لإجراء السحوبات عليه.

نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها ليتم تجميع النقاط عليها، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصر فقط يجب تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.

ألف مبروك للرابح السادس السيد خليل محمد أحمد الخلايلة وهو من محافظة المفرق ويدرس بكلية الصيدلة بالجامعة .

ونذكر جميع العملاء بأننا مستمرون ببرنامج المكافآت أبشر وعند كل تعبئة وقود يتم إضافة نقاط للبطاقة ويتم إستبدالها بالهدايا والجوائز المختارة من القائمة الموجودة من خلال الموقع الالكتروني www.mgc-gas.jo أو من تطبيق محطات المناصير .

و كما صرح المدير العام للشركة المهندس ياسر المناصير أمام الجمهور و الاعلام اليوم “بأننا مستمرون معكم ببرنامج الولاء أبشر وتابعونا لمعرفة مفاجآت أبشر القريبة القادمة”

وأوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري بأن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق محطات المناصير ، وأكد على الاستمرار بإستخدام بطاقة أبشر وأن هناك العديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم.

وفي نهاية الحفل تم التقاط صور جماعية مع الحضور أمام السيارات وبحضور عدد من الرابحين السابقين بسيارات نيسان ضمن الحملة.