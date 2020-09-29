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المناطق المعزولة في الزرقاء.. تعرفوا عليها

منذ 59 دقيقة
عزل -الجيش-كورونا

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عمان-الغد- قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن العزل سيشمل مناطق شارع الكرامة وشارع الـ 36 ولغاية شارع المصفاة.

وأضاف أن قرارات العزل ستشمل مناطق يقطنها 40 ألف نسمة.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء قد قرّرت عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل المقبل ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

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