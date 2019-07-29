المنافسة تدخل مراحل التحدي في سباق الكارتينغ

عمان – الغد – ينطلق صباح يوم السبت المقبل سباق الكارتينغ – الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينع “تحدي روتاكس – ماكس”، ويتكون السباق من فئات “السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس”.

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ التي أصدرتها الأردنية لرياضة السيارات يوم الأحد الماضي لفئات “المايكرو والميني – ماكس”، تجرى يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9-10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05-10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.20-10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40-10.50 صباحا.

وتبدأ جولة “بريفاينل للسباق 1” وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة “فاينل للسباق 2″، وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس، تجرى يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9-10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05-10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30-10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55-11.05 صباحا.

وتبدأ جولة “بريفاينل للسباق 1” وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ومن ثم جولة “فاينل” وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.

المنافسة تدخل مرحلة التحدي

يدخل السائقون في صراع قوي من أجل التقدم نحو مراكز الصدارة في سباق الكارتينغ الرابع لفئات “السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس”.

السباق يعد محطة مهمة للمتسابقين من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ، التي تضم 6 سباقات للعام الحالي، ما يجعل السباق من أكثر السباقات تشويقا.

وكان قد فاز في سباق الكارتينغ الرابع لفئة السينيور- ماكس أمير هشام النجار (المركز الأول)، مناف حجاوي (المركز الثاني)، هشام أمير النجار (المركز الثالث) يزن جمعة (المركز الرابع).

وفي فئة الميني – ماكس فاز سند رجا الحموي (المركز الأول)، أركان مكالدة (المركز الثاني)، فيصل ناشخو (المركز الثالث).

وفي فئة الجونيور، فاز عبدالله الدسوقي (المركز الأول)، زيد الحاج حامد (المركز الثاني).